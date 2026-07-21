Моби се разходи в българска планина и попадна на забранено място (ВИДЕО)

Световноизвестният музикант Моби, който закри по безкомпромисен начин първото издание на фестивала PHILLGOOD на Гребната база в Пловдив на 19 юли, публикъва видео, което накара много българи да се гордеят. Защо? Защото чрез типичното си чувство за хумор Моби показа красотата на българската природа, а подобна безплатна реклама от световен артист никой от Министерството на туризма не би посмял дори да сънува.

Още: Докъде стига човешкият боклук: Птици използват стъкло и тел, за да привличат партньори (ВИДЕО)

Клипчето е качено в официалния Instagram акаунт на Моби преди по-малко от 24 часа и вече е харесано от близо 35 000 души.

Перфектна реклама за българската природа

Ето какво гласят надписите във видеото, в което световната звезда ходи из неназована българска планина: "Ето една истинска история с щастлив край. Катерех се в планина в България и попаднах на някаква странна порта, намираща се по средата на нищото. Не мога да чета на български, така че реших, че надписът гласи: "Добре дошли в гората на магьосника, всички сте добре дошли." ("Минаването строго забранено - това е надписът", бел.ред.) Беше отключено, така че преминах. От другата страна имаше много древни каменни стълби. Продължих да вървя, имаше още древни стълби. И след това стигнах до върха и открих онова, което смятам, че е колибата на магьосника и пейката му и... тази магия. Благодаря ти, магьоснико." Видеото завършва с панорамен кадър на прекрасната българска природа.

В коментарите мнозина се шегуват, че би било страхотно да се разхождаш из някоя планина и да срещнеш не кого да е, а великия Моби. Други казват, че самият той е магьосник, затова не е изненада, че е открил убежището на друг такъв, макар и в отдалечена планина.

Още: Мъжете или жените вредят повече на планетата? Ново изследване обяснява