Все още няма пресъхване на Дунав: Копаят реката, за да могат да минават корабите

Въпреки критичните нива - целият участък на река Дунав в България отговаря за условията на минималните габарити за корабоплаване, стана ясно от думите на директора на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" инж. Ивелин Занев по време на пресконференция. Според него основната причина за ниското ниво на река Дунав в последните няколко седмици е продължителното засушаване и горещото време в Европа, както по цялото протежение на водосборния басейн.

"Това критично маловодие създава затруднение за корабоплаването и различни странични ползватели на реката, като природни паркове", каза той и посочи, че засегнати са езерото Сребърна, природният парк "Персина" на остров Белене.ОЩЕ: От ниски води до риск от локални наводнения: Хидролог прогнозира бърз обрат с реките

Критични участъци за корабоплаването

Инж. Занев поясни, че габаритите са намалени в няколко критични участъка. Става въпрос за районите на Белене, Вардим, Батин и това налага корабите да се изчакват при преминаване. В тези участъци могат да преимнават кораби с газене и натоварване до 1,90.

Междувременно ръководената от него агенция прави поддържащо драгиране, с което удълбочава критичните участъци. "Това не означава, че изземваме наноса, а го изместваме на място, където той не пречи на корабоплавателния път", добави още инж. Занев.

Прогнозата му е, че следващите дни нивото ще се задържи, но след това се очаква стабилизиране на нивото. ОЩЕ: Дунав пресъхва? Водите на реката на крачка от историческо дъно

Снимка: БГНЕС

Има ли рекорди?

Инж. Занев изнесе данни, че водният стоеж при Ново село е - 41 см, във Видин +6, Лом +1, Оряхово - -65 см, Никопол + 18, Свищов - 21, Русе -69 и Силистра - 45 см.

"Тук е важно да подчертаем, че тези стойности, дори отрицателните не казват, че Дунава е пресъхнал. Те не представляват директно измерената дълбочина на реката, а сойностите на различните станции спрямо условните им нули. Затова състоянието на корабоплавателния път го оценяваме чрез реалните дълбочини", добави той.

Най-критичната зона е около водомерния пост на Свищов, там е - 21 см, което по думите му е рекордно към днешна дата, но не е рекордно в исторически план.

"В исторически план край Свищов през 2003 г. са измерени - 55 см през септември месец, което само по себе си показва, че вече се доближаваме до тези исторически минимуми. Ние водим статистика от 1941 г. непрекъснато за всеки един ден имаме статистика. Можем да кажем, че от 1941 до сега историческият минимум за водомерния пост при Свищов е - 55, като за днешна дата е - 21. Сега се намираме в началото на този сух период и истинските рекорди може би ще го очакваме в края на август до средата и до края на септември, в зависимост от метеорологичните условия", обясни директорът.

Той направи и сравнение с предишни години, като обърна внимание, че през 2022 г. нивото за днешната дата на водомерния пост край Свищов е било + 30 см, през 2025, е било + 73 см.

"В момента се намираме почти един метър по-ниско в сравнение с миналата година", добави още инж. Занев. "Към 21 юли средното ниво за Свищов е + 186 см. Средно ниво означава калкулирано средно за всеки един ден от началото на годината. През 2003 е + 261. Разликата между 2003 и сега е много голяма", констатира още той.