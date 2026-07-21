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Помел светофара: Пиян шофьор катастрофира в Добрич

21 юли 2026, 9:30 часа 414 прочитания 0 коментара
Снимка: АПИ
Помел светофара: Пиян шофьор катастрофира в Добрич

Шофьор с 2,38 промила алкохол е катастрофирал тази нощ на кръстовище в Добрич, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА. Сигналът за инцидента е получен около 2:10 часа днес. Пътнотранспортното произшествие е станало на кръстовището на бул. "Русия" с ул. "Вардар", където 30-годишният мъж се е блъснал в стълб на светофарната уредба. Още: Шофьорът, хванат са шофира с 4,6 промила, отива на съд

Той е откаран в болницата в Добрич с комоцио, без опасност за живота.  През миналата седмица мъж на 36-години бе задържан в Балчик, след като е установено, че управлява автомобил с 2,61 промила алкохол в кръвта. Още: Нова катастрофа в центъра на София - на мястото, където загина Филип (ВИДЕО)

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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