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Авария: Трамвай блокира движението по бул. „Цар Борис III“ и бул. „Акад. Иван Гешов“

20 юли 2026, 18:53 часа 484 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Авария: Трамвай блокира движението по бул. „Цар Борис III“ и бул. „Акад. Иван Гешов“

Аварирал трамвай е блокирал движението на трамваите по бул. „Цар Борис III“ и бул. „Акад. Иван Гешов“ в София, съобщиха за БТА от „Столичен електротранспорт“. Заради повредата трамвайните линии № 4 и № 5 са временно отклонени и се движат по бул. „Александър Стамболийски“, уточниха от дружеството. Аварийните екипи на „Столичен електротранспорт“ са на място и работят по отстраняването на проблема.

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Нова катастрофа на "Тракия"

Пореден инцидент с ТИР е станал на АМ "Тракия". Този път ТИР се преобърна на автомагистрала "Тракия" при километър 311 в посока София. Сигналът за инцидента е подаден около 17:24 часа. Камионът, превозващ фракция и управляван от 47-годишен водач от Стара Загора, е загубил управление вследствие на спукана гума. Водачът е откаран в болницата в Ямбол с наранявания. Към момента движението по магистралата в участъка на катастрофата е затруднено, като се преминава единствено в крайната лява лента, предаде БНР.

Блокиран път

Преобърналото се превозно средство блокира средната и аварийната лента на пътното платно. Всички останали превозни средства се пренасочват по стария път Айтос – Карнобат – Петолъчката до разчистването на трасето.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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