Здравният сектор на ръба: БЛС търси среща с премиера и финансовия министър

Среща с премиера Румен Радев и вицепремиера Гълъб Донев заради нарастващото обществено напрежение в сектора на здравеопазването и необходимостта от институционален диалог по ключови въпроси пред системата искат от Българския лекарски съюз (БЛС). Съсловната организация настоява за институционален диалог по темите, свързани с устойчивото функциониране на здравната система.

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По време на срещата представителите на БЛС ще изложат своята позиция, както и конкретни предложения и експертни решения по най-важните предизвикателства пред сектора, става ясно от съобщение на сайта на БЛС.

Съсловната организация отново призовава Министерството на здравеопазването да организира експертна кръгла маса с участието на институциите, парламентарно представените политически сили, съсловните организации и всички заинтересовани страни.

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Преди дни от БЛС призоваха в своя позиция по повод законодателните предложения за справяне с проблемите, свързани с контрола, разходите и корупцията в здравеопазването, да бъде проведен експертен дебат. От „Прогресивна България“ тогава обявиха пред журналисти, че внасят предложения за промени в Закона за обществените поръчки и в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, свързани с търговете за лекарства. От парламентарната група на „Демократична България“ пък заявиха в декларация, че внасят пакет от законодателни промени, насочени към пресичане на корупцията в здравеопазването.