Жозе Моуриньо остава без един от класните играчи на Реал Мадрид за началото на сезона

Реал Мадрид загуби един от най-добрите играчи в света поради контузия през пролетта на сезон 2025/26. Става въпрос за Родриго Гоеш, който получи разкъсване на предната кръстна връзка в началото на март. Въпреки че бразилецът преживя поредния труден сезон в испанската столица и не беше в обичайната си форма след пристигането на Килиан Мбапе през 2024 година, няма съмнение, че той е един от най-класните играчи на "белия балет".

Ясно е кога ще се завърне Родриго в игра

В крайна сметка Родриго беше от решаващо значение за спечелването и на двете титли в Шампионската лига през 2022 и 2024 година, тъй като Реал Мадрид нямаше да победи без неговите решаващи изяви, включително легендарния дубъл срещу Манчестър Сити през 2022 г. Освен това той беше ключов титуляр в новата система на Карло Анчелоти, редом с Винисиус Жуниор, когато Реал Мадрид играеше с двама нападатели. Нещата се усложниха през сезон 2024/25, когато Родриго вече не беше толкова важен, и макар да имаше слухове за напускане през 2025 г., той реши да остане верен на Мадрид, дори когато водещи клубове от Висшата лига като Манчестър Сити бяха готови да му предложат титулярно място на левия фланг.

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Откакто се контузи, няма много новини за състоянието на бразилеца, но сега феновете на Реал Мадрид най-накрая разполагат с конкретна информация за завръщането му. Според информация на местното издание "Diario AS", се очаква 25-годишният нападател да се завърне на терена в началото на 2027 г. Това е логично, тъй като след като Родриго Гоеш претърпя разкъсване на предната кръстна връзка през март 2026 г., той ще трябва да пропусне около една година. Изглежда обаче, че възстановяването му протича добре, защото началото на 2027 г. може да означава, че Родриго ще пропусне точно една година или потенциално малко по-малко от това.

В момента Родриго все още е в първата половина от възстановителния си период и очевидно е твърде рано да се знае кога бразилският нападател ще може да се върне на терена за Реал Мадрид, но е справедливо да се каже, че "кралете" могат да очакват завръщането му около година след контузията и че възстановяването му досега протича добре. Вместо това, новият наставник на мадридчани Жозе Моуриньо ще разчита основно на Винисиус Жуниор от лявата страна на атаката.

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