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Кристиано Роналдо "подкрепи" мнението, че ФИФА е помогнала на Аржентина на Мондиал 2026

21 юли 2026, 14:09 часа 438 прочитания 0 коментара

Това лято Кристиано Роналдо за последен път стъпи на сцената на световното първенство. След пет неуспешни опита да се докосне до трофея, 41-годишният португалец пристигна на турнира в Северна Америка с надеждата, че най-накрая ще постигне голямата си мечта. "Мореплавателите" разполагаха с невероятен състав и бяха сочените за основни фаворити, но се провалиха на 1/8-финалите от бъдещия шампион Испания. Големият съперник на Роналдо - Лионел Меси, и Аржентина, от своя страна, достигнаха финала в Ню Джърси след противоречив път, който включваше спорната победа с 3:2 над Египет в 1/8-финалите.

Спорният път на Аржентина към финала на Мондиал 2026

Всъщност селекционерът на Египет Хосам Хасан обвини управляващия орган ФИФА в пристрастност към Лионел Меси, след като няколко инцидента се обърнаха срещу неговия отбор, включително отменянето на гола на Мустафа Зико през второто полувреме поради фаул в подготовката на атаката. "Всичко е заради парите. Те искат Меси да остане в турнира", заяви Хасан. "Във футбола много неща се случват извън терена заради интереси. Това, което се случи, беше несправедливо. Египет заслужаваше да се класира. Ние бяхме по-добрият отбор." Обвиненията продължиха, след като Аржентина се нуждаеше от помощта на ВАР, за да остави Швейцария с 10 играчи в 1/4-финала, а след това редица решения бяха свирени в полза на "гаучосите" на 1/2-финала срещу Англия.

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Аржентина отбор

На фона на тези събития акаунтът на Кристиано Роналдо хареса публикация в социалните мрежи, споделена от испанския новинарски канал "Espejo Público", в която се намекваше за пристрастност към Аржентина. В клипа, публикуван преди неделния финал, испанската журналистка Пилар Родригес Лосантос заяви: "Аржентина трябваше да бъде елиминирана поне преди пет мача. Те все още са в турнира само благодарение на помощта от ФИФА, която е една от най-корумпираните институции на планетата. Затова изобщо не се притеснявам от Аржентина. По-скоро се страхувам от Джани Инфантино. Мисля, че Испания няма да играе срещу Аржентина, а срещу цялата ФИФА, която иска да подари Световната купа на Лионел Меси."

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Кристиано Роналдо Аржентина отбор Световно първенство по футбол 2026
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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