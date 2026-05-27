Две катастрофи с мотоциклети в Бургас

Двама мотоциклетисти пострадаха при две катастрофи, съобщават от ОДМВР-Бургак. На 26.05.т.г. около 10.54 ч. в района на кръговото кръстовището до х-л “Мираж“ л.а. “Шкода Фабия“, с великотърновска регистрация, управляван от 66 годишен мъж от Царево не спира на пътен знак “СТОП“ при включване в трафика.

Още: За по-малко от денонощие: Втори инцидент с моторист на Подбалканския път

Така той отнема предимството и допуска пътен инцидент с правомерно движещия се мотоциклет “Кавазаки“, с бургаска регистрация, управляван от 53 годишенбургазлия, който с фрактура на десния крак и дясната ключица, е настанен за лечение в ортопедично отделение на УМБАЛ - Бургас, без опасност за живота.

На 26.05.т.г. около 13.03 ч. на бургаската улица “Васил Македонски“ №10 л.а. “Дачия Логан“, с бургаска регистрация, управляван от 34 годишен бургазлия.

Още: Огромна дупка на пътя погълна мотоциклетист (ВИДЕО)

При извършване на ляв завой за навлизане в частен имот, не пропуска и допуска пътен инцидент с изпреварващия го мотоциклет “Хонда“, с бургаска регистрация, управляван от 32 годишен бургазлия.

Пострадалият е с фрактура на дясната китка и дясна лопатка, както и с фрактура на ребро, е настанен за лечение в ортопедично отделение на болница “Сърце и мозък“ - Бургас, без опасност за живота.

Още: След удар в каруца: Мотоциклетист загина във Видинско