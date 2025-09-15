Плюшени зайчета-подаръци за всички: Награди за административните ни съдии

Всички 104 административни съдии, които са били назначени или повишени в мандата на Геогри Чолаков начело на Върховния административен съд (ВАС), са получили за подарък плюшено зайче. Това пише в. "Сега", като се позовава на информация, получена като отговор на въпроси по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

За плюшеното зайче-подарък се разбра, след като Дани Каназирева спечели конкурса за административен съдия в Пловдив. Подаръкът за Каназирева се оказа плюшено розово зайче - тя публикува снимки във Facebook от встъпването си на новата длъжност. Зайчетата за жените са розови, а за мъжете - сини, добавя "Сега". А Каназирева беше областен управител на Пловдив по времето на третото правителство на Бойко Борисов - преди това, в началото на 2011 година тя основа политическа партия "Съюз за Пловдив" с идеята да е ефективна опозиция -

Получилите зайчета за подарък са съдиите, назначени или повиешни от 2022 година до 11 август, 2025 година. Общата стойност на закупените за сметка на представителните разходи на председателя на ВАС подаръци от началото на мандата му, връчвани по повод встъпването на административни съдии, е 1398,42 лв. От тях за зайчета са отишли 994,50 лв.

Конкретно за церемонията, на която Каназирева получи зайчето си, от ВАС обясняват, че е проведена в Зала 1 на съда. Тогава всички нови 18 административни съдии, в това число и Каназирева, са получили зайчета "с единична цена 21 лв.". Дарени са и с комплект от книги, издание на Националния институт по правосъдие: "Ръководство на административния съдия - обща и специална част. Книга първа", "Ръководство на административния съдия - обща и специална част. Книга втора" и "Личностно и организационно развитие. Неюридически умения". Не става ясно защо Чолаков присъства на церемонията, след като е в дълъг отпуск. Той остана изпълняващ длъжността председател на ВАС след като 7-годишния му мандат приключи на 21 юли, 2025 година.

