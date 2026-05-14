Подал сигнал за 5 бомби: Задържаха 40-годишен мъж

Мъж от Свиленград е задържан за подаване на невярна информация на спешния телефон 112, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Хасково, цитирани от БТА. Вчера около 18:00 часа 40-годишният жител на града позвънил и съобщил, че в град Плевен има поставени пет бомби.

Веднага е сформирана оперативна група по проверка на сигнала. От централата на спешния телефон са подали информация за локацията на подаващия предупреждението.

Свиленградските полицаи са проверили адреса на улица „Спартак“, където се оказало, че живее мъж, познат на органите на реда. Той е с 13 регистрации за кражби и една за подаване на неверен сигнал. Проверка в телефона му потвърдила авторството на обаждането.

Мъжът е задържан до 24 часа по образуваното бързо производство. Свиленградските полицаи са уведомили колегите си от ОДМВР - Плевен, че се касае за фалшив сигнал.

Предходният подобен случай в региона бе на 10 декември миналата година, когато двама непълнолетни бяха установени за подаването на неверен сигнал за взривно устройство в сградата на Районното управление на МВР в Харманли.

