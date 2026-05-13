Страшната катастрофа с автобус на "Хемус": Свидетели разказват за Actualno.com

В ранните часове на 12 май на АМ "Хемус" на входа на София се случва изключително тежка катастрофа, при която пътнически автобус се удря в спрял тежкотоварен камион. В резултат на зверския удар ремаркето на камиона се врязва в автобуса, при което загива един човек, друг е тежко ранен, шестима са настанени в болница, а десетки пътници се разминават с леки наранявания и шок. Двамата шофьори оцеляват.

В часовете след инцидента стана ясно, че шофьорът на камиона е дал положителен полеви тест за амфетамин и метамфетамин, но по негови думи приема лекарства (бел. ред. - факт е, че полевите наркотестове в България не са окончателно научно доказателство за употреба на дрога: Девет месеца без книжка, ако пиеш сироп за кашлица? Какво не знаем за наркотестовете? (ВИДЕО). Шофьорът на автобуса на известна компания за превози на пътници пък се оказа с 45 предишни нарушения на Закона за движение по пътищата. "През 2017 г. е бил лишен за 10 месеца от правоспособност заради употреба на алкохол", съобщи за медиите комисар Мартин Цунински, заместник-началник на отдел "Пътна полиция" към Столичната дирекция на вътрешните работи. По-рано днес шофьорът на автобуса получи обвинение от прокуратурата и бе задържан за 72 часа.

И докато компетентните органи нищят случая, хората, оцелели при катастрофата, все още виждат ясно смъртта, ужаса и кръвта и усещат миризмата на гориво - всичко онова, което не влиза в сухата хроника. Някои от тях може и да не успеят никога да се отърват от спомена.

Какво се е случило - разказ на свидетели

Специално за Actualno.com една от пътничките в автобуса, ударил се в камиона, разказа всичко, което си спомня от фаталното пътуване. Към нейния разказ добавяме и този на нейния приятел, който минути след катастрофата се оказва на мястото на инцидента.

Часът е 00:59 през нощта. А. се връща от служебен ангажимент в Шумен с автобуса. На Централна гара в София я чака нейният приятел (Г.) и негов приятел (Б.) с автомобил, за да я посрещнат и да се приберат. Тя пише, че вече наближава София и след 15-ина минутки ще е на гарата. Изведнъж съобщенията спират. Минути по-късно тя пише: "Автобусът катастрофира...". Нейният приятел отговаря: "Добре ли си, какво стана?!", тя отвръща: "Не знам". "Прати локация, идваме!", пише Г. и двамата с неговия приятел тръгват незабавно.

Навигацията ги праща към черен път, минаващ под магистрала "Хемус", на стотина метра от мястото на катастрофата. Оттам Г. се качва през полето към шосето, където вече е пълно с полиция, пожарни и линейки. Заварва приятелката си А. без яке и без обувки до мантинелата. Наоколо няма човек, който да не кърви. Хора със счупени носове, аркади, цицини, избити зъби - всички стоят с объркани погледи след грубото събуждане.

Как е станала катастрофата? Не е ясно - минути по-рано, около 1:04 ч., в автобуса е тихо. Почти всички спят. А. не спи - гледа си в телефона, за да минава времето. Автобусът се движи нормално със съвсем леко изоставане от графика (около 10-15 минути). Нищо в поведението на шофьора и движението на автобуса не подсказва какво ще се случи след миг. Без предупреждение, без спирачен път - ударът е внезапен, силен и страшен. Чуват се викове на агония, детски плач и се разнася миризма на гориво.

Навън е тъмно, магистралата няма осветление, повечето хора не знаят дали изобщо още са на пътя или извън него, дали автобусът няма да се обърне, да пламне или да избухне. Първата врата на автобуса вече я няма - на нейно място е ремаркето на камион. Втората врата не се отваря. Тогава няколко мъже се организират, чупят стъклата и помагат на останалите да излязат от автобуса. В суматохата А. и други пострадали оставят ръчния си багаж и дори обувките си в автобуса.

Полицията, линейките и пожарната идват много бързо, казва А. Пожарникарите моментално започват действия, за да извадят най-тежко пострадалите от автобуса, но това е твърде дълъг и сложен процес, а за един от пасажерите вече е твърде късно. Предната дясна половина на автобуса е смачкана до неузнаваемост. Задницата на камиона се вижда вътре в автобуса.

Хората са дезориентирани и в тотален шок. "Имам полет към Сеул в 9, ще го хвана ли?" - пита полицаите кървящ бос мъж с гигантска цицина на главата. Лекарите от линейките казват на молдовско семейство с малко дете, че е абсолютно задължително да се качват веднага в линейката.

Мъж, който е видял катастрофиралия автобус малко след удара, е спрял с колата си и раздава вода, храна и дрехи на пострадалите. Полицаите записват данни. Няколко мъже с якета "112" пък седят до автобуса и пушат. Пожарникарите им се карат и ги питат дали са ненормални при цялото разлято гориво да стоят там със запалени цигари. Шофьорът на автобуса също е на крака, ранен и заобиколен от полицаи.

За пострадалите, в най-добрия случай, следва безсънна нощ на ходене по болници, връщане до мястото на катастрофата за взимане на лични вещи и прибиране в 8 сутринта. За други - дългата нощ се превръща в кошмар за цял живот.

Екипът на Actualno.com благодари на А. и Г. за това, че разказаха пред нашата медия за тази катастрофа, която отне човешки живот, рани много хора и ще остави ужасяващи спомени за всички преки или косвени свидетели на случилото се. Призоваваме за по-сериозни мерки на всички компетентни органи, професионално разследване и адекватно наказание за виновния/те за причинената катастрофа.

А към всички нас, които кръстосваме пътищата ежедневно, апелът е ясен - нека се пазим едни други, нека сме внимателни и отговорни на пътя. Всеки един човешки живот е ценен!