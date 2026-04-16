Бомбени заплахи в училища на Балканите

След двата случая със стрелба в турски училища, се наблюдават серия от бомбени заплахи в учебни заведения на Балканите. Случаят засяга най-малко две столици на балкански държави, сред които е и българската. Оказва се, че сигнали за бомби са изпратени не само до училища, а и до обществени сгради и големи търговски обекти. Не е ясно още дали става въпрос за координирани действия, но е факт, че проявите се случват в един и същи ден и в засягат еднакъв брой учебни заведения в съответните страни.

Сигнали и в София

Сигнал за бомба е получен в софийска гимназия, съобщи Нова телевизия. Учебното заведение се намира в квартал „Малинова долина“. По неофициална информация подобни заплахи са постъпили и в още три училища в София. Органите на реда извършват проверки на място и действат по установените процедури

Освен това тази сутрин е подаден сигнал за бомба в Съдебната палата в София, което е наложило хората в сградата да бъдат евакуирани. Сигналът е подаден в 8:45 часа. На място имаше екипи на полицията и пожарната.

Съобщенията в Босна и Херцеговина

Съобщено е за бомби в най-малко четири начални и средни училища в босненската столица Сараево, а по-рано беше съобщено и за два търговски центъра, съобщава босненския портал klix.ba. Учениците са евакуирани от обектите, където са получени сигналите, а полицията извършва контрадиверсионна проверка.