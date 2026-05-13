Дисциплинарка срещу Русинова, но не и срещу Сарафов: Прокурорската колегия на ВСС реши

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) отказа да образува дисциплинарно производство срещу бившия и. ф. главен прокурор и настоящ заместник-главен прокурор по разследването и директор на Националната следствена служба Борислав Сарафов. Колегията прие, че са изтекли давностните срокове за образуване по отношение на две от твърдените нарушения – за позицията във връзка със становището на Върховния касационен съд, че след 21 юли 2025 г. Сарафов не е и.ф. главен прокурор, както и за искането на отвод на съдия Мирослава Тодорова. По останалите три твърдени нарушения колегията прие, че са недоказани и ги отхвърли. ПК на ВСС образува обаче дисциплинарно производство срещу и.ф. градския прокурор Емилия Русинова. За членове на състава са избрани Йордан Стоев, Евгени Иванов и Гергана Мутафова.

Исканията за двете производства

Припомняме, че двете предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу Сарафов и Русинова бяха внесени от бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов. Едното бе депозирано в края на март, а другото - в началото на април.

В края на април ПК поиска от Андрей Янкулов да направи допълнения по предложението му за образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов. През март бившият правосъден министър посочи 5 обстоятелства за освобождаването на Сарафов от длъжност.

Сред тях са липсата на действия по разследване срещу българския европрокурор Теодора Георгиева, публични изявления по случая "Петрохан" още в началото на разследването, както и позицията на прокуратурата срещу тълкуването на ВКС относно мандата на и.ф. главен прокурор.

Случаят “Русинова“

Това срещу Емилия Русинова бе поискано след като служебният вътрешен министър Емил Дечев потвърди, че тя неколкократно е пътувала до Северна Македония с бившия следовател Петър Петров - Еврото.

Според министър Янкулов с пътуванията си зад граница в компанията на Петьо Петров - Еврото, Русинова е нарушила етичния кодекс на българските прокурори.

По времето на пътуванията на Русинова вече има и информация за образувани преписки за изясняване на фактологията по случая "Осемте джуджета".

Янкулов се мотивира, че по това време Русинова е заемала поста заместник на апелативния прокурор на София, т.е. е била част от ръководството на Апелативната прокуратура и потенциално е имала правомощия да повлияе на прокурорите от по-долната градска прокуратура.

Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия започна проверка и изиска данните за пътуванията на и.ф. градския прокурор, както и информация за това какви действия са предприети.

Припомняме още, че самата Русинова не е коментира информацията за пътуванията с Пепи Еврото, но в лична позиция отрече да е посредничила за срещи и връзки и заяви, че по неин адрес се разпространяват непроверени твърдения и внушения с единствена цел да бъде дискредитирана.

