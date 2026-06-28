"Всички жънат, но нека не е за сметка на човешкия живот": Експерт за мантинелите и катастрофите

"Сега е жътва, всички жънат, но не трябва да жънат за сметка на човешкия живот. Най-вероятно не е само гумата, която е спукана", каза инж. Ангел Попов от Европейския център за транспортни политики в "На Фокус с Лора Крумова" по Нова телевизия във връзка с тежката катастрофа на автомагистрала Тракия". Инж. Попов обърна внимание колко време е карал шофьора на "Тракия" в изминалите 28 дена.

Мантинелите и катастрофите в българия

"Мантинелата е направена за пасивна безопасност. Ако ние като шофьори допуснем някаква грешка - те да се опитат с нейното наличие да има по-малко щети. Един празен автомобил, да премине двете мантинели, да премине в насрещното движение - това не е нормално", смята инж. Ангел Попов.

Той постави въпрос дали има комисия, която да приеме мантинелите. ОЩЕ: Бащата на Сияна със скандално разкритие за катастрофата на АМ "Тракия" (СНИМКИ)

Друг експерт по пътна безопасност в лицето на Румен Дунев добави, че бетонивите мантинели издържат между 40 и 50 години, а металните се подменят всяка година.

Бащата на Сияна Николай Попов от своя страна отбеляза, че няма мантинела, която да спре камион. Той сравни инцидента на "Тракия" с този, при който загина дъщеря му. ОЩЕ: Обявиха мярката за шофьора, причинил катастрофата край Мездра