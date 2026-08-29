Пожар изпепели ресторант в Созопол, евакуираха хора от близките хотели (ВИДЕО)

Пожар е избухнал в крайбрежно заведение в Созопол около 5:00 ч тази сутрин, става ясно от информация на МВР и публикации на граждани в социалните мрежи. Според много хора са се чували гърмежи на газови бутилки. Пожарни екипи от Созопол и Бургас гасят пламъците. Ресторантът е изгорял до основи, пожарът е обхванал и хотелската част. Гостите на хотела са евакуирани. Няма данни за жертви или пострадали хора, предава БТА.

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От полицията са съобщили, че огънят е възникнал около 05:04 часа вследствие на неизправен хладилник. Образувало се е голямо задимяване, като огънят се е прехвърлил към близко разположени хотели и почивни бази. Това наложило евакуация на летовниците, които към момента са изведени на безопасно място, предава bTV.

Нели Рангелова със свидетелски разказ

Свидетел на инцидента става певицата Нели Рангелова, която публикува и видео от пожара в своя Facebook профил. Тя сподели, че евакуацията е започнала около 5:30 часа. "Все още не можем да влезем в нашия хотел, който е в близост до изгорелия", сподели тя пред bTV. "Огънят беше огромен, чуваха се гърмежи, най-вероятно някакви газови бутилки. Имаше паника. Пушекът беше много, много силен. Много туристи хвърчаха навън - кой с багаж, кой без багаж", каза Рангелова.

По думите ѝ ситуацията се е овладяла трудно. "Пожарникарите продължават да гасят. Много неприятно нещо. Много ужасно. Не го пожелавам на никого". Рангелова сподели, че няма пострадали. "Всички хора бяха евакуирани навреме. Проблемът беше, че вятърът духаше откъм морето и разпалваше".

"В 5:30 часа започнаха да звънят нашите приятели, за да ни събудят. Буквално 5 минути след това в хотела се включи сирена с предупреждение на няколко езика да напуснем, защото има пожар". Тя сподели, че е имало човек, който е тропал по вратите. Всички са били изведени. "Вятърът бързо махна този пушек, който обаче през цялото време се движеше в различни посоки. И ние просто сменяхме уличките, за да се прикрием от него. Добре, че пожарникарите реагираха навреме, но можеше и по-бързо", заяви още тя.

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