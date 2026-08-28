"Ще бъдете арестувани": Предупреждение за нова измама с "полицейска призовка"

Измамници изпращат фишинг имейли от името на Главна дирекция "Национална полиция" със заплахи за арест. Това съобщиха от ведомството.

Според схемата получателите са обвинявани в тежки престъпления и са заплашвани с арест, ако не отговорят в рамките на 48 часа.

Тези съобщения са опит за измама, информираха от Главна дирекция "Национална полиция".

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Фалшиви имейли със заплахи

Фалшивите имейли са озаглавени "Известие за полицейска призовка" и са оформени така, че да изглеждат като официална кореспонденция. Използвани са имената и логата на МВР и ГДНП, логото на Европол, подписи, регистрационни номера и имената на ръководители на ГДНП.

Измамниците твърдят, че срещу получателя се води разследване за тежки престъпления и го приканват да отвори прикачен документ и да осъществи контакт чрез посочен от тях електронен адрес.

"Не се поддавайте на натиска. Не отговаряйте на съобщението. Не отваряйте прикачени файлове и линкове. Не изпращайте лични данни или документи. Не използвайте посочените в имейла адреси за контакт. Не се доверявайте само на лога, подписи, печати и служебни номера – те могат да бъдат копирани", призовават от Главна дирекция "Национална полиция".

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От ГДНП уточняват, че не уведомяват граждани за образувани производства чрез заплашителни имейли и не изискват обяснения по електронна поща в рамките на поставен кратък срок.

"Ако се съмнявате дали дадено съобщение е истинско, потърсете съответната институция самостоятелно чрез официалните ѝ контакти, а не чрез данните, посочени в имейла", пишат още от дирекцията.