Джипове със заглушители, "война за трупове": Кои са Голямата и Малката Белинга, свързвани с групата на Таки?

"Трябва да има истинско дране. Да не се окаже, че вместо реформи, някой само дразни престъпници като Ами, Таки, Белингата, Малката Белинга, само за да им вземе мрежите и да смени фасадата“. С тези думи на 27 август съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев се обърна към управляващите от "Прогресивна България" и поиска истински реформи и битка срещу мафията. Поводът за това изявление - откритият GPS заглушител в столичния квартал "Драгалевци", разследването около което отведе до имот и фирми, свързани с Размиг Чакърян - Ами.

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Всъщност според прокуратурата обаче сред иззетите вещи няма устройство, за което експертите да са потвърдили, че е заглушител, макар да е имало заглушаване на GPS сигнала.

Снимка: БГНЕС

И въпреки това от поне две години се е знаело за мобилното предавателно устройство SVJ-500, макар и по друга линия - по съдебно дело, заведено от конкретни фирми, обжалващи ревизионен акт на НАП. Макар на две отделни инстанции, включително Върховен административен съд, да има решения от 2025 г., не е ясно дали ДАНС и МВР са се запознали със съществуването на GPS заглушителя на конкретното място: Сенките на Ами и Къро, обществени поръчки за милиони, сляпа ДАНС: Делото около скандалния GPS заглушител.

Кои са хората с прякорите Белинга и Малката Белинга около Христофорос Аманатидис?

За някои имена, които Мирчев цитира, се знае доста от журналистически разследвания и публични скандали. За други обществеността не е много информирана, защото данните са оскъдни.

Например с наименованията Голямата Белинга и Малката Белинга в публичното пространство, по-специално в разследванията на BIRD.bg, се обозначават баща и син с името Борислав Тасков. Двамата са сочени като част от бизнес мрежите, свързвани с фигурите от подземния свят като Христофорос Аманатидис - Таки.

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Те придобиха по-широка популярност в социалните мрежи след публикация на BIRD, показваща луксозните им джипове със специфични регистрационни номера, оборудвани със заглушители (джамъри), с антени и куфари на покривите.

Снимка: BIRD.bg, скрийншот от Facebook

Според BIRD Голямата и Малката Белинга са в мрежите от фирми, свързвани от разследващата медия с Таки. Борислав Тасков - Белингата е съдружник с Николай Стоянов в строителната фирма "Боринико" ООД, показва справка в Търговския регистър. Със сина си пък е съдружник в компанията за отдаване под наем на строителна техника "Хевия Рент" ООД, където дял преди време е имало дружеството "Асет Холдер" ЕООД, но го е прехвърлило на Борислав Тасков - Белингата през 2023 г. Управител и собственик на капитала на "Асет Холдер" е Кирил Кленовски.

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Що се отнася до Борислав Бориславов Тасков - Малката Белинга, той е и едноличен собственик на капитала на "Бендж Инвестмънт 2025" ЕООД. Управител е Християн Корунчев.

От BIRD първи осветлиха Борислав Тасков - Белингата в мащабно разследване "Войната за трупове" през юни 2023 г. Става въпрос за това, че по време на мандата на служебното правителство на Гълъб Донев поредната обществена поръчка за екарисажи, обявена от Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ), е отишла при позната, скандална фирма. Тя води до фигури от подземния свят, свързани с Размиг Чакърян – Ами и Христофорос Аманатидис – Таки. Това е “ИДДД Логистик” ЕООД.

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Името на компанията попада във видеото “Войната за трупове” на Генка Шикерова и Антикорупционния фонд. Това се случва, когато обезвреждане на животински трупове през 2018 г. е възложено от БАБХ на фирмите “Еко БГ-СЖП” и “Син кръст 2016”, която сега е прекръстена на “ИДДД Логистик”. Впоследствие, в мандата на правителството на Кирил Петков, проверка на земеделското министерство, огласена от тогавашния зам.-министър Иван Христанов констатира, че за 30-50 на сто от платените на “Син кръст 2016” средства няма извършена дейност. Проверка на “Свободна Европа” сочи, че за март 2018 г. фирмата “Син кръст 2016” декларира, че е обезвредила 994 тона отпадъци за 9 дни с два инсинератора. Това означава по 55 тона на денонощие - или близо 7 пъти над капацитета на декларираните мощности.

Син кръст 2016” е била мажоритарна собственост на Борислав Лазаров и съпругата му Яна Николова. Те прехвърлят дяловете си през юни 2020 г. От справка, направена на 11.06.2020 г. по сметката на “Син кръст 2016”, става ясно, че има цели 60 000 лева, платени под формата на работна заплата към Борислав Тасков - Белингата, гласеше разследването на BIRD.

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