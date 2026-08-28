GPS заглушителят в Драгалевци и ще има ли арести и обвинения: Коментар на експерти

Изтекла ли е информация за акцията и кой стои зад забраненото устройство? Какво следва след акцията в столичния квартал „Драгалевци“? Ще има ли арестувани и повдигнати обвинения? Темата коментирахам пред БНТ журналистът Кирил Борисов и експертът по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Тихомир Безлов. Още: Цветан Цветанов говори за възхода на Таки и Ами от времето на Борисов

Какво ще се случи?

Снимка: БГНЕС

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Според Кирил Борисов фактът, че при проверката е установена система с акумулатори, кабели и антени, но самият GPS заглушител не е открит, поражда съмнения, че информация за предстоящата операция е изтекла.

По думите му устройството вероятно е било набързо изнесено или скрито, преди разследващите да успеят да го открият.

Борисов припомни и предишна акция на ГДБОП в същия комплекс, при която също е имало съмнения за изтичане на информация.

Експертът по сигурност от ЦИД Тихомир Безлов също постави въпроса за предназначението на устройството.

По думите му е очевидно, че заглушителят е работил, щом е предизвикал реакция на навигационните системи и последвалата проверка. Неясно обаче остава защо подобно мощно устройство е било използвано именно там и каква е била целта му.

„За мен не е много ясна логиката защо има този заглушител“, коментира Безлов. Той посочи, че подобни технологии се използват за защита на определени обекти и зони, включително във връзка с военните действия в Украйна и Русия. В конкретния случай обаче предназначението на устройството остава неясно.

Притежанието и използването на подобен GPS заглушител от граждани е забранено и може да доведе до наказателна отговорност.

Според анализаторите обаче доказването на конкретен извършител може да се окаже трудно.

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