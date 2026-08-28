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След ареста в Струмяни и превишаване на правомощия: Демерджиев уволни полицейски шеф

28 август 2026, 20:31 часа 778 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След ареста в Струмяни и превишаване на правомощия: Демерджиев уволни полицейски шеф

Със заповед на вътрешния министър Иван Демерджиев Илиян Тупаров вече не изпълнява длъжността директор на ОДМВР - Благоевград, съобщиха от пресцентъра на вътрешното министерство и напомнят, че той беше временно преназначен на длъжността със заповед на Емил Дечев. Решението на министър Демерджиев е взето на база действията на служители на ОДМВР - Благоевград в Струмяни. Припомняме, че журналистката Гергана Петрова беше арестувана в засегнатото от наводнения благоевградско село Струмяни, където премиерът Румен Радев беше на визита днес (28 август).

 “Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия”, заявява вътрешният министър. “Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР”, допълва той.

По-рано премиерът Радев разпореди проверка в МВР и НСО след ареста на журналистката. ОЩЕ: Радев разпореди проверка в МВР и НСО след ареста на журналистка при визитата му в Струмяни (ВИДЕО)

Политическите реакции

Междувременно случаят предизвика остри реакции сред опозицията. 

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От ГЕРБ определят случая като "критичен знак за демокрацията" и настояха за обяснение, а след като го получиха бившият вътрешен министър и заместник-председател на ГЕРБ Даниел Митов заяви, че обяснението не е успокяващо. 

От "Продължаваме промяната" в лицето на акад. Николай Денков заявиха, че "старият модел ги наричаше "мисирки" - новият за всеки случай ги арестува".

Случаят предизвика политическа реакция. Съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев поиска от МВР да даде обяснения за "причината за ареста, употребата на сила и поставянето на белезници на жена от няколко полицаи". ОЩЕ: Как е трябвало да действа полицията в Струмяни: Говори бивш вътрешен министър от ГЕРБ

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МВР Благоевград арест Струмяни ОДМВР Иван Демерджиев
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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