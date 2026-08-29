Обратно броене: Селин Дион вече е в Париж и се подготвя за концертите си (ВИДЕО)

Канадската певица Селин Дион пристигна в Париж около две седмици преди началото на поредицата си от концерти във френската столица, която тя често нарича "втори дом". Вчера 58-годишната изпълнителка беше възторжено посрещната от фенове пред хотел Le Royal Monceau, предаде АФП.

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Голямото завръщане на Селин Дион в Париж

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Селин Дион планира да изнесе във Франция поредица от 16 концерта, с които ще отбележи завръщането си пред публиката след повече от шест години, през които беше принудена да се оттегли от сцената. Плановете ѝ бяха възпрепятствани от рядкото и нелечимо неврологично заболяване, от което страда, известно като синдром на скования човек.

Концертите ѝ ще започнат на 12 септември в Plenitude Arena - огромна закрита зала, разположена в Нантер.

Канадската звезда планира да изнася по три концерта седмично - в сряда, петък и събота, пред повече от 30 000 зрители на вечер. Планирани са още десет концерта през май 2027 г.

Завръщането на Селин Дион, продала около 260 милиона албума в световен мащаб, предизвиква ентусиазъм сред феновете по целия свят, които се надпреварваха да си осигурят билети, за да чуят изпълнителката на хитовете "My Heart Will Go On" и "Pour que tu m'aimes encore".

Селин Дион не е пяла във Франция от юли 2024 г., когато по време на церемонията за откриването на Олимпийските игри в Париж изпълни пред Айфеловата кула песента "L'Hymne a l'amour" на Едит Пиаф.

Източник: БТА