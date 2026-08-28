Арестуваха жена от Струмяни по време на посещението на Радев (ВИДЕО)

Жена е била принудително отведена в районното управление в Струмяни по време на посещението на премиера Румен Радев в общината, която беше засегната от наводнения. По случая вече има и официално обяснение от МВР.

Задържаната е Гергана Петрова - автор в новинарския сайт bgnovini.eu и модератор на местна Facebook група.

За случая първи съобщиха журналисти от Pirinsko.com, които публикуваха и видеозапис. На кадрите се вижда как двама униформени полицаи се опитват да отведат Петрова към патрулен автомобил, като при задържането й са използвани и белезници. Още: Румен Радев видя проблеми и слабости, за да станат наводненията в Струмяни

Реакция от МВР

От МВР обясниха, че служителите на ведомството са били потърсени за съдействие от НСО.

По информация на охранителите жената се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Тя многократно е била приканвана да представи документ за самоличност и журналистическа карта, но не го е направила.

Затова служителите на НСО са потърсили съдействие от полицията "за гарантиране на безопасността". Още: Радев отива в Струмяни след наводненията

Петрова е била принудително отведена в районното управление, за да бъде установена самоличността й. След това й е съставен предупредителен протокол за нарушение на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи заради това, че не е носила документ за самоличност в себе си.

След приключване на проверката жената е освободена.

Случаят предизвика политическа реакция. Съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев поиска от МВР да даде обяснения за "причината за ареста, употребата на сила и поставянето на белезници на жена от няколко полицаи".

От информацията, разпространена от Мирчев, става ясно, че НСО е поискала от полицията "оказване на съдействие" при задържането. Още: От над 30 години не е имало подобно водно бедствие: Десетки къщи са засегнати от наводнението в Струмяни

Според Pirinsko.com Гергана Петрова е местен активист от Илинденци, известна с гражданската си позиция по редица проблеми в района.

През последните месеци тя е организирала два протеста заради безводието в Илинденци и Струмяни и е поставяла въпроси за водоснабдяването и състоянието на местната инфраструктура. По информация на сайта Петрова е подавала и сигнали за масова сеч в Пирин след големия пожар.

Задържането й се случва на фона на тежката ситуация в община Струмяни. На 25 август планинските реки Шашка и Злинска са преляли, което е довело до обявяване на бедствено положение.

В населените места в общината продължава работата по възстановяването на водоснабдяването и електрозахранването.