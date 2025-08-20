Водолази откриха части от коланите, с които е било завързано загиналото дете в Несебър

Водолази са открили катарамите на предпазните колани, с които е било завързано по време на парасейлинг загиналото на плажа в Несебър 8-годишно дете, съобщи БНТ. Частите, които водолазите са успели да открият, са нужни за назначената техническа експертиза от прокуратурата. Трима души, отговаряли за съоръжението, са с повдигнати обвинения. Очаква се утре съдът в Бургас да гледа тяхната мярка за неотклонение.

ОЩЕ: Коланите се скъсаха за части от секундата: Говори майката на детето за трагедията от Несебър

Междувременно продължава и проверката от здравното министерство, след като очевидци разказаха, че линейката се е забавила и първата, която е изпратена на място, е дошла без оборудване.

"Всяка една линейка има необходимата апаратура за поддържане на жизнените показатели на пациента до пристигане в болнична структура", каза Стойка Векова, медицински фелдшер.

ОЩЕ: Има агенция, която да следи за тези съоръжения: Румен Драганов след инцидента с парашут в Несебър

"Падане от такава височина се равнява на съприкосновение с твърда повърхност, т.е. съдебно-медицинската аутопсия ще установи пораженията. Много често при този род инциденти те са несъвместими с живота. Хеликоптерът транспортира пациенти от една болница в друга. След това - къде да кацне на плажа?", коментира д-р Благомир Здравков, изпълнителен директор на СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев".

ОЩЕ: За трагедията в Несебър и безводието: Премиерът с нови мерки и заповеди с неясен изход, срокове и отчетност

Очакват се резултатите от съдебномедицинската експертиза. Докато трае разследването, атракциите на плажа, където стана инцидентът, са преустановени.