Един загина, друг е в тежко състояние след падане от хидроплан в Несебър

Тежък инцидент при управление на хидроплан е станал в Несебър. При произшествието двама души са се озовали във водата - единият е загинал, другият е в тежко състояние. Инцидентът станал малко преди обяд, като тепърва се изясняват обстоятелствата около случилото се, предава Нова телевизия. Още: Мъж катастрофира с АТВ и загина

Самоличността на жертвата се установява. Инцидентът е станал на плаж "Олимпийски надежди“ в кв. "Аурелия". На хидрплана са били двама души - инструктор и клиент. 71-годишният инструктор е откаран в болница. Установено е, че е от София. Още: Продължава издирването на мъж, потънал с джет в язовир “Доспат“