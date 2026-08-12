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Един загина, друг е в тежко състояние след падане от хидроплан в Несебър

12 август 2026, 12:57 часа 1379 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Един загина, друг е в тежко състояние след падане от хидроплан в Несебър

Тежък инцидент при управление на хидроплан е станал в Несебър. При произшествието двама души са се озовали във водата - единият е загинал, другият е в тежко състояние. Инцидентът станал малко преди обяд, като тепърва се изясняват обстоятелствата около случилото се, предава Нова телевизия. Още: Мъж катастрофира с АТВ и загина

Самоличността на жертвата се установява. Инцидентът е станал на плаж "Олимпийски надежди“ в кв. "Аурелия". На хидрплана са били двама души - инструктор и клиент. 71-годишният инструктор е откаран в болница. Установено е, че е от София. Още: Продължава издирването на мъж, потънал с джет в язовир “Доспат“

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Несебър инцидент загинал тежко състояние
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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