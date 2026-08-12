Пак на АМ “Тракия“: Дрогиран шофьор на камион помете мантинелата и избяга

Дрогиран шофьор на камионпредизвика катастрофа на АМ “Тракия“. Инцидентът е от вчерашния следобед, когато автопатрурът получава сигнал, че в района на 139 км. в посока Бургас, камион с полуремарке се блъснал в мантинела и продължил по пътя си. Успяват да го спрат 5 километра след сблъсъка. Още: За пореден път: Катастрофа на магистрала "Тракия", мантинелата е разкъсана

Тестът на 43-годишния мъж зад волана реагирал положително на амфетамин и матамфетамин. Шофьорът е отказал даде кръвна проба за химически анализ. Той е криминално проявен и осъждан, уточняват от полицията . Задържан е и срещу него е започнало бързо производство, предава БНР. Още: Пак скъсана мантинела и нова катастрофа на АМ "Марица"