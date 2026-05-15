Спорт:

Роскомнадзор: Като псуваш Запада по телевизията, не е нарушение (ВИДЕО)

15 май 2026, 12:28 часа 386 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube
Роскомнадзор: Като псуваш Запада по телевизията, не е нарушение (ВИДЕО)

Ако изречеш в ефира на руската държавна телевизия фразата "западни педерасти", не е проблем, а "жаргон" - особено ако се казваш Владимир Соловьов т.е. си най-разпознаваемото пропагандно оръжие на руския диктатор Владимир Путин. Това показва решение на Роскомнадзор. Според решението, словосъчетанието не представлява псувня, обида, ругатня.

Още: Не и на Мелони: Руският пропаганден истерик Соловьов се извини на казваща, че била гадже на Григор Димитров (ВИДЕО)

Руският СЕМ получи жалба срещу Соловьов, който е под западни санкции заради разпространяване на лъжи и пропаганда в полза на Путин и войната му с Украйна и който редовно използва ругатнята по време на изявите си в предаването си "Соловьов LIVE" и когато участва някъде в предавания на руски държавни телевизионни канали. В края на април зрител пише до Роскомнадзор с искане за разследване на телевизионния водещ. Зрителят смята, че Соловьов систематично нарушава закона и допринася за "намаляване на речевата култура".

Роскомнадзор обаче отговоря, позовавайки се на медийния закон в Руската федерация, че въпросната дума не се счита за нецензурен език, а просто е класифицирана като жаргонна и унизителна, пише руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. "В речниците за руския език думата е обозначена като "вулгарно-разговорна", "жаргонна" и "унизителна". Следователно административни или превантивни мерки в този случай са невъзможни", заявява Роскомнадзор в отговора си.

Още: Пропагандист на Соловьов за убити от бомбите на Путин украинци: Майната им

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Русия руска пропаганда Роскомнадзор Владимир Соловьов педераст
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес