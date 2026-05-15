Роскомнадзор: Като псуваш Запада по телевизията, не е нарушение (ВИДЕО)

Ако изречеш в ефира на руската държавна телевизия фразата "западни педерасти", не е проблем, а "жаргон" - особено ако се казваш Владимир Соловьов т.е. си най-разпознаваемото пропагандно оръжие на руския диктатор Владимир Путин. Това показва решение на Роскомнадзор. Според решението, словосъчетанието не представлява псувня, обида, ругатня.

Руският СЕМ получи жалба срещу Соловьов, който е под западни санкции заради разпространяване на лъжи и пропаганда в полза на Путин и войната му с Украйна и който редовно използва ругатнята по време на изявите си в предаването си "Соловьов LIVE" и когато участва някъде в предавания на руски държавни телевизионни канали. В края на април зрител пише до Роскомнадзор с искане за разследване на телевизионния водещ. Зрителят смята, че Соловьов систематично нарушава закона и допринася за "намаляване на речевата култура".

Роскомнадзор обаче отговоря, позовавайки се на медийния закон в Руската федерация, че въпросната дума не се счита за нецензурен език, а просто е класифицирана като жаргонна и унизителна, пише руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. "В речниците за руския език думата е обозначена като "вулгарно-разговорна", "жаргонна" и "унизителна". Следователно административни или превантивни мерки в този случай са невъзможни", заявява Роскомнадзор в отговора си.

