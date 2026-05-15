Хулио Веласкес преди дербито с ЦСКА: “Излизаме за победа, това е различен мач“

В предпоследния 35-и кръг на Първа лига в четвъртото и последно вечно дерби за сезона Левски посреща ЦСКА на 16 май, в символично домакинство на Националния стадион “Васил Левски“, от 16 ч. “Сините“ вече станаха шампиони, а “червените“ ще влязат в мача с мисъл за финала за Купата на България, който им предстои само 4 дена след дербито. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди мача.

Хулио Веласкес: “Излизаме за победа“

Ето какво каза Хулио Веласкес: “Ще подходим сериозно, както досега. По изключителен начин отговорихме на мача с Лудогорец. Отношението на момчетата винаги е невероятно, независимо от изхода на мача. Заради това излизаме за победа с нашите силни страни и оръжия. Трябва да изглеждаме професионално и да подхождаме отговорно. Нещо, което показваме и демонстрираме във всяка подобна ситуация.

“Наясно съм със стартовия състав“

Станахме шампиони, след което изиграхме невероятен мач на нашия стадион. Там фактори, извън нашия контрол, ни лишиха от равенството. В следващия мач, на терен, където се играе трудно, завършихме наравно. Съвсем ясно можеше и да спечелим този мач. Това са едни момчета, които са професионалисти и уважават клуба, в който играят. С тях се работи лесно в това отношение. Наясно съм със стартовия състав. Само Стипе Вуликич със сигурност няма да играе. Ще подходим с отговорност и професионално отношение.

“Наясно сме как ще изглеждат“

Отдаваме на много фактори липсата на тежки контузии. В общи линии не бяхме преследвани от контузии. Това е най-хубавото. Това е различен мач. Вече сме шампиони, а на тях им предстои финал следващата седмица. Нямам представа на кои 11 ще разчитат, защото вариантите при тях са много. Затова и няма да се спирам много на индивидуалностите при тях. Наясно сме как ще изглеждат като отбор на терена. Това е нашият фокус. Нямаме представа с какъв състав ще излязат, фокусът е върху нашия отбор. Не искам да се сравнявам с абсолютно никой.

“Ще покажем уважение“

Уважавам всеки е професията. Всеки е отговорен за действията си. Ще покажем уважение към шампионата, но ще се отнасяме с другите отбори по начин, по който ще искаме те да се отнасят с нас. Това е много лесно в света на спорта, не само във футбола. Винаги излизаш за победа със своите оръжия. Това е нормално и това е редно. Това винаги се опитваме да правим. Ние сме професионален отбор. Колективът е над всичко. Следим ситуацията по най-нормален начин с отговорност и професионализъм.

“Целта е ясна“

Обръщайки внимание на броя мачове в последните няколко дни, между последните два мача с Лудогорец направихме 8 промени в стартовия състав. Всичко, което правим, е свързано с това, което ви казах в началото. Не правим нещо само някой да трупа опит. Целта е ясна - да играем добре и да спечелим. Аз съм доволен от всички футболисти. Ще подходим логично с избора на състав. Ясно е, че ще има футболисти, които ще играят повече. Винаги може да стартират 11, а след това може да направиш 5 смени.

Имам огромно уважение към всички противници. Ясно е за всичко вас, че Лудогорец разполагат с изключителен бюджет, а ЦСКА също с добър бюджет. Считам, че ЦСКА 1948 прави много добър сезон и заслужено са на това място. Уважение към абсолютно всички противници“.

