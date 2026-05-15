"Първо мислех да уведомя директорите": Демерджиев каза ще има ли чистка в МВР (ВИДЕО)

"Мислех първо да уведомя директорит". Така отговор министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в парламента във връзка с евентуална смяна на директори на областни дирекции в МВР. Той обаче увери, че не планира да прави промени без да се е запознал с работата и с резултатите на тези дирекции. "Ще анализираме резултатите, ще поставим задачи и едва, когато видим как се изпълняват, ще реагираме по един или друг начин, разбира се, ако не се налага смяна по други причини", добави още новият министър.

Борбата с корупцията - основна линия

Той е категоричен, че линията на противодействие на корупцията ще бъде една от основните на работа в МВР.

"Всеки, който позволява безпрепятствано да се развиват подобни практики, сам ще се превърне в клиент на правоохранителните органи.

Министърът предполага и чадър над имотните измамници, тъй като тази схема е продължава доста дълго във времето и доста необезпокоявано.

Тази акция едва сега започва, поздравявам столичната дирекция за това, което направи. Още по-рано казах, че по места има доста нотариуси, не само в обикновения, а и в преносния, които извършват незаконни дейности. В Случая става въпрос за доста сериозна схема за имотни измами, има 9 задържани в хода на тази операция, има повдигнати обвинения. Ще се постараем да разплетем тази схема", добави още Демерджиев.