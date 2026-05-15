"Има нови факти за Петрохан": Вътрешният министър с последна информация за разследването (ВИДЕО)

Има нови факти по случая "Петрохан"", обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в парламента във връзка с разследването по случая "Петрохан". Той обаче каза, че първо фактите ще бъдат обобщени, а след това ще бъда представени на обществото. Той смята да работи в посока разкриване на случая. "Очаквам доклад на ГДНП, който намерих в команидровка в чужбина. Той е наясно с този казус", добави още вътрешният министър.

Информацията за нови факти по случая идва на фона на отказа на парламента да се занимава с временна комисия по казуса, за която настоя санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски.

Случаят "Петрохан"

Припомняме, че на на 2 февруари бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Няколко дни по-късно, след продължило близо седмица издирване, в кемпер край Околчица бяха намерени още три тела - на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев. Според разследването и шестимата са били част от затворена група, ръководена от Калушев.

Случаят "Петрохан-Околчица" предизвика силен обществен отзвук заради неясните обстоятелства и липсата на категорични отговори около смъртта на шестимата.

До момента прокуратурата работи по версия за тройно самоубийство в хижата и два случая на убийство, последвани от самоубийство край Околчица. Близките на загиналите обаче категорично отхвърлят тази теза и настояват, че става дума за умишлено убийство и на шестимата.

В рамките на служебното правителство тогавашният министър Емил Дечев и главният секретар на МВР Георги Пандев съобщиха, че е открита липсваща четвърта гилза на мястото край Петрохан. Въпреки това разследващите продължават да поддържат версията, че няма данни за външна намеса нито при случая край Околчица, нито при този на Петрохан.