Докато Сърбия трепери за сделката с MOL: Дойде информация за нов купувач на НИС

Наскоро създадена сръбска компания предложи 2 милиарда евро на руските Gazprom Neft и Gazprom за техния общ дял от 56,1% в Сръбската петролна индустрия (НИС), каза собственикът на новата компания Ранко Мимович, добавяйки, че офертата е била „като цяло приета“ от руските собственици на рафинерията, съобщи Reuters. Офертата e на KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC (Senator), която беше основана миналото лято.

Тя представлява предизвикателство за унгарската MOL и отваря нов раздел, който ​се опитва да купи мажоритарен дял в НИС, която е под ​американски санкции от октомври миналата година.

Несигурност на сделката с MOL

Седмица преди изтичането на крайния срок за продажба на мажоритарния руски дял в Петролната индустрия на Сърбия (НИС), който беше определен от Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC), сръбската страна все още не е доволна от решенията, предлагани от унгарската компания MOL, най-вече несигурна относно бъдещето на рафинерията, пишат днес белградските медии, предаде хърватската медия "Индекс".

Американската служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) удължи оперативния лиценз на Петролната индустрия на Сърбия (НИС) с 60 дни - до 16 юни, докато не стане валиден и лицензът на Janaf за снабдяване на рафинерията на NIS в Панчево, единствената, която Сърбия притежава и е стратегически важна за енергийната сигурност на страната.

Същевременно OFAC даде краен срок до 22 май за завършване на продажбата на 56,15-процентния дял на Русия в НИС, за да се избегне прилагането на санкции на Съединените щати върху руския енергиен сектор, от който НИС е част.

Въпреки че MOL обяви през април, че ще запази рафинерията в Панчево в дългосрочен план, ако стане мажоритарен собственик, министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович заяви, че ключовата препъни камък в преговорите все още остава бъдещата експлоатация на рафинерията и въпросът за покритието на пазара от преработката.