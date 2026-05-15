Революция под Аязмото: Берое с нов собственик и мащабни промени, за да остане в елита

Преди седмица, на 8 май, Лицензионната комисия към Българския футболен съюз не даде лиценз на Берое. Заралии имаха възможността да обжалват и го направиха, като сега получиха положителни резултати. Според колегите от “Sportal“ Берое ще получи условен лиценз и ако не изпадне по каналния път от Първа лига, ще продължи участието си в елита. Това е и резултат от срещата на кмета на Стара Загора Живко Тодоров с президента на БФС Георги Иванов.

Берое ще бъде проверяван на всеки 3 месеца

Берое ще получи условен лиценз и ако се спаси, остава в Първа лига и през следващия сезон. Условен лиценз означава, че заралии ще бъдат под мониторинг на всеки 3 месеца – юни, септември и декември. “Зелените“ са изплатили 300 000 евро дълг и едната от две забрани на ФИФА е била вдигната. Това са двете основни причини Берое да получи този условен лиценз. За другата забрана от ФИФА се очаква да падне или днес, на 15 май, или в понеделник, на 18 май.

Берое сменя собствеността

За да се предотврати повторно изпадане в такава ситуация, в Берое ще се направят още по-мащабни промени. Става въпрос за смяна на собствеността. Ернан Банато, който до този момент беше едноличен собственик на клуба чрез своя фирма, ще продаде 51% от акциите. Най-вероятно новият мажоритарен собственик ще бъде сдружението с нестопанска цел (СНЦ) на ветераните. Заедно с това, ще бъде избран и нов управителен съвет. С това се цели да се контролират решенията на Банато. По този начин той ще продължи да ръководи отбора, но финансовите му решения ще бъдат следени.

