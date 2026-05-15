CECA се завръща в София с грандиозен концерт

Балканската музикална икона Светлана Цеца Ражнатович се завръща в България за едно от най-мащабните събития на годината. На 7 ноември 2026 година тя ще излезе на сцената на столичната зала "Арена 8888", за да поднесе на феновете си незабравимо шоу и музикална програма.

Концертът идва след силния интерес към последните ѝ участия в София. През март Цеца изнесе два последователни бутикови концерта в елитно заведения в столицата, а билетите за двете вечери бяха разпродадени в рамките на часове, което потвърждава огромния интерес и обичта на българските ѝ почитатели. Настоящото събитие в "Арена 8888" представлява естествено разширяване на формата, от ексклузивна клубна среда към продукция в голям мащаб с впечатляващо светлинно шоу и модерни визуални ефекти.

В своята кариера, разпростираща се в над три десетилетия, Цеца се утвърждава като един от най-разпознаваемите гласове на Балканите и артист с изключително силно културно влияние в региона. Често определяна от публиката като "Майка на нацията", тя се превръща в символ на поколение, чиито песни съпътстват живота на милиони хора.

Сред най-емблематичните ѝ хитове са "Kukavica", "Beograd", "Lepi grome moj", "Pile", "Trepni", "Maskarada", "Nagovori" и още много други. Песни, които неизменно предизвикват силна емоция и се изпълняват от публиката от първия до последния тон.

Билети за събитието могат да бъдат закупени чрез платформата на Kupibileti

Цените започват от 30 евро и достигат до 80 евро, в зависимост от избраната зона. Специални VIP места също са налични и могат да бъдат резервирани чрез същата платформа на посочения линк. Концертът на 7 ноември обещава да бъде незабравимо преживяване, изпълнено с много музика, силни усещания и невероятна атмосфера.