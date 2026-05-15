Гранатата в Говедарци: МВР обясни дали е тероризъм (ВИДЕО)

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев даде подробности за опита за атентат в самоковското село Говедарци. Той успокои обществото, че не става въпрос за действия, свързани с тероризъм, а по-скоро за личен конфликт и отношния, които имат история във времето. "Ще направим необходимото да приключи", категоричен е министърът, обявявайки, че това, че е тероризъм не значи, че толерира подобни действия.

Припомняме, че по информация на МВР около 11 часа на 14 май в РУ-Самоков постъпил сигнал от жител на с. Говедарци, че на ползвания от него лек автомобил е прикрепено устройство с вид на граната. Районът незабавно е отцепен от полицейски служители.

На място са изпратени екипи ГДЖСОБТ, пожарната и спешна помощ. Устройството е обезвредено и иззето за експертиза.

Истинска ли е гранатата?

Министърът бе попитан и дали тази граната е била истинска.

"Колко е истинска гранатата тепърва ще се изследва", добави още Демерджиев.

Полицейска акция в Перник

Министърът обяви, че има и по-актуален случай от този в Говедарци, а именно операцията на ГДБОП. Акцията се провежда край Перник. Там е задържано доста голямо количество нелегални цигари.