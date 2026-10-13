Потъналият край Шабла кораб е първият, избягал от Мариупол през 2022 г.

Плаващият под флага на Сейнт Китс и Невис кораб за генерални товари AZOV CONCORD (9387748) е потънал източно от Шабла. Премиерът Румен Радев съобщи, че има четвърти ударен от дронове кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има един спасен член на екипажа - става въпрос точно за този кораб. ОЩЕ: "Викам Митрофанова": Радев съобщи за втори ударен и потънал кораб в Черно море

Товарният кораб е първият чуждестранен, напуснал пристанището на Мариупол от началото на конфликта в Украйна през 2022 г., съобщи "Труд". Плавателният съд е извършвал преход от Румъния с направление към турското пристанище Измир - има данни в Marine Traffic.

Спасителна операция се провежда североизточно от нос Шабла. В нея е активиран плаващият под флага на Дания офшорен кораб SKANDI ASSERTER (IMO: 9245902). Румен Радев вече каза, че има 1 спасен член на екипажа.

AZOV CONCORD (9387748) е построен през 2008 г. Съдът има пределен тонаж от 8975 тона. Корабът е собственост и се менажира от базирани в Турция компании.

Първоначално беше съобщено, че три дрона са поразили кораб в Черно море, който е плавал под малтийски флаг. Инцидентът станал на 15 морски мили от брега, срещу град Бяла. ОЩЕ: Нова атака с дронове по търговски кораб в изключителната икономическа зона на България в Черно море