Престъплението в случая "Коцев", което не се разследва: Адвокатът на варненския кмет говори

Делото срещу Благомир Коцев са политическо. Това е ясен сигнал и прокуратурата не го разследва. В началото държавното обвинение каза, че доказателствата срещу Коцев идват от Пламенка Димитрова и Диан Иванов. В правото лъжесвидетелството се наказва и ако се откажеш от показанията си преди старта на делото, тогава не се носи отговорност. Прокуратурата е длъжна да разследва престъпления, за които знае. Това заяви адвокатът на кмета на Варна Благомир Коцев - адвокат Ина Лулчева пред bTV. Още: Благомир Коцев намекна за натиск от Пеевски с писмо от ареста

Кое точно престъпление визира адвокатът? Тя поясни - прокуратурата защо не разследва кой накара Иванов да лъжесвидетелства? Юристът напомни и как единият прокурор по делото обвинил защитата, че накарала Диан Иванов да си смени показанията, което, по думите ѝ, вторият прокурор опитал да оправдае като "емоционален изблик". Тя смята, че оправданието е смешно.

С подаването на сигнали също не бива да се спекулира, според адвокат Ина Лулчева. "Не се разследват сигнали, когато прокуратурата няма интерес да го направи. Две са линиите, които прокуратурата трябва да установи - за показанията на Диан Николов и тези на Пламенка Димитрова, а не да държи кмета в ареста", аргументира се защитникът на градоначалника на Варна.

По думите на Лулчева, Пламенка Димитрова твърди, че Диан Иванов ѝ е оказвал натиск, а самият Иванов отрича. "Същественото е, че прокуратурата не иска да разбере. Не е важно кой какво казва, а е важно следното - държавното обвинение не иска да разбере каква е истината по делото срещу Благомир Коцев", категорична е адвокат Лулчева за прокуратурата.

Тя иска държавното обвинение да разследва защо Диан Иванов е излъгал в показанията си. "Всичко да разследват, нямам нищо против. Няма да пусна сигнал срещу прокурора, който ме набедява в престъпление", добави адвокат Лулчева. Тя е попитала държавното обвинение защо точно е задържан кметът на Варна и каква е причината за тази цел. Според нея, когато няма ситуиран народен представител по делото, тогава градският съд в София не е компетентен, делото трябва да отиде във Варна. Именно заради това четири състава гледат делото "Благомир Коцев".

Що се отнася до други детайли по случая, адвокат Лулчева обясни, че знае това, което е казал Коцев публично за Politico, но всичко друго представлява адвокатска тайна, казано между двамата. "Господин Коцев е преценил какво може да каже, тъй като това е въпрос, който касае политиката и осъществяваната от него функция като кмет", каза адвокатката и не пожела да влезе в повече подробности извън казаното от кмета на Варна пред Politico Какво е имал предвид Коцев, когато прецени щял да каже повече.

Тя отбеляза, че съдебни актове се обсъждат и ще се обсъждат, докато не дават конкретни отговори. "Аз много рядко си позволявам в годините да коментирам някакъв казус. В случая това се налага, че професионалниятя дебат трябва да е в залата, а в съда не получихме отговор. Това наложи този дебат да се води навън, защото има обществен интерес. Не може да ги е страх от протестите", възмутена е адвокат Ина Лулчева. Тя смята, че съдиите да се оплакват от натиск от опозицията, е просто смешно. Натиск върху съдии могат да оказват само управляващите, добави тя. И категорично не се съгласи телефони и адреси на съдии да бъдат разпространявани, визирайки думи на Асен Василев, но и напомни, че в крайна сметка досега Василев или ПП не са разпространили нищо такова за съдии по делото срещу Коцев.

Ще свърши ли Коцев като турските опозиционни кметове?

Междувременно кметът на Варна Благомир Коцев е бил предупреден преди ареста, че срещу него има политическа атака. Това разказа самият той в телефонен разговор от ареста с изданието Politico. Той призова ЕС да упражни "повече политически натиск" върху правителството. Коцев поясни, че атаката е свързана с платформата на неговата партия срещу мафията в морския град.

Кметът разкри, че е бил заплашван, че може да свърши като турски кметове, опозиционери на президента Реджеп Ердоган, които бяха хвърлени в затвора. "Казваха ми: ''Напусни тази партия (ПП - б.р.), ще бъде опасно за теб. Ако не го направиш, това ще се случи - виж какво стана в Турция", посочи той и допълни, че сценарият е много подобен на това, което вижда извън ЕС, но подчерта, че ние сме член на ЕС.

Коцев заяви, че хората са уплашени от отстъплението на България от върховенството на закона.

"Много се страхувам от страха, който виждам навън. Хората се боят да говорят срещу това, което се случва ", изтъкна той.

