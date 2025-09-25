Войната в Украйна:

Делото "Благомир Коцев": Как така Нидал Алгафари знае толкова, пита Полина Паунова

25 септември 2025, 06:37 часа 782 прочитания 0 коментара
Делото "Благомир Коцев": Как така Нидал Алгафари знае толкова, пита Полина Паунова

"Това е някакво разкошно дъно. Как Нидал Алгафари се оказа, че знае какво е говорено от прокуратурата в съдебна зала, защото го прочел в "сайтове". Пък не знае кои са тия сайтове, защото то още не било излязло. Нищо, после стана ясно, че предната вечер е бил в кабинет 222а - обителта на Пеевски". Това написа в своя профил във Facebook журналистът на "Капитал" Полина Паунова, визирайки делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и упорития отказ на съда да освободи Коцев от ареста.

Паунова визира снимки, които показват Алгафари в Народното събрание т.е. бившия партиен дом. Те бързо плъзнаха в социалните мрежи, защото твърдението за тях е, че показват Алгафари да влиза в кабинета на Делян Пеевски в парламента - Още: Благомир Коцев намекна за натиск от Пеевски с писмо от ареста

"Този "независим анализатор" обаче, преди поредното си участие днес в БТВ е засечен на инструктаж в парламента, стая 222А, кабинетът на голямото Дъ.", написа на страницата си във Facebook и Лена Бориславова, едно от най-известните лица на "Продължаваме промяната".

Междувременно, кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста - припомнете си подробности - Още: Окончателно: Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

И още въпроси от Полина Паунова

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Как съдът вика, че за да се рапита повторно Диан Иванов трябва да има такова негово искане по делото. А то има. (и аз го имам).

Как съдът все така не забелязва, че депутатът фантом е Асен Василев, но прокуратурата не го забелязв.

Как съдът “тия сайтове не ги чете”.

Изобщо - как съдът е съучастник на прокуратурата" - сериозна доза ирония от Паунова.

Още: Адвокат Хаджигенов каза в типичен стил защо Благомир Коцев остава в ареста

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Полина Паунова Делян Пеевски Нидал Алгафари Благомир Коцев завладяна държава
Още от Мнения
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес