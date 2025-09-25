Делото "Благомир Коцев": Как така Нидал Алгафари знае толкова, пита Полина Паунова

"Това е някакво разкошно дъно. Как Нидал Алгафари се оказа, че знае какво е говорено от прокуратурата в съдебна зала, защото го прочел в "сайтове". Пък не знае кои са тия сайтове, защото то още не било излязло. Нищо, после стана ясно, че предната вечер е бил в кабинет 222а - обителта на Пеевски". Това написа в своя профил във Facebook журналистът на "Капитал" Полина Паунова, визирайки делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и упорития отказ на съда да освободи Коцев от ареста.

Паунова визира снимки, които показват Алгафари в Народното събрание т.е. бившия партиен дом. Те бързо плъзнаха в социалните мрежи, защото твърдението за тях е, че показват Алгафари да влиза в кабинета на Делян Пеевски в парламента

"Този "независим анализатор" обаче, преди поредното си участие днес в БТВ е засечен на инструктаж в парламента, стая 222А, кабинетът на голямото Дъ.", написа на страницата си във Facebook и Лена Бориславова, едно от най-известните лица на "Продължаваме промяната".

И още въпроси от Полина Паунова

"Как съдът вика, че за да се рапита повторно Диан Иванов трябва да има такова негово искане по делото. А то има. (и аз го имам).

Как съдът все така не забелязва, че депутатът фантом е Асен Василев, но прокуратурата не го забелязв.

Как съдът “тия сайтове не ги чете”.

Изобщо - как съдът е съучастник на прокуратурата" - сериозна доза ирония от Паунова.

