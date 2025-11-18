Студио Actualno:

Горчивина от правосъдието ни: Бащата на Сияна не спира борбата, насочи се към ВКС и ВСС

"Искаме оставка на председателя на ВКС и спиране на корупцията в съда, защото този съд винаги е последната спирка на корупцията в съдебната система. Там се намира окончателното решение на делата и така нареченото "оправяне на делата" приключва във ВКС - било то оправдаване или намаляване на присъдите". Това каза в сутрешния блок на БНТ бащата на Сияна Николай Попов, който знаем, че не е доволен и от решението на ВКС, че главният прокурор Борислав Сарафов е незаконен. Това е така, защото това решение прави нелегитимни решенията по дела, по които той е страна, а едно от тях е това за трагедията с дъщерята на Попов.

Той обаче заяви, че няма да се поколебае, ако по такива дела се получава гавра от прокуратурата, да събере и петиция за оставка на главния прокурор.

Бащата на Сияна не е доволен и от ВСС, тъй като с 20 родители не са успели да връчат подписка за бавното правосъдие. ОЩЕ: Продължава делото за смъртта на Сияна, в Пловдив ще има и протест

Политическите казуси и бащата на Сияна

Николай Попов заяви, че няма да влезе във всички казуси на държавата. "Чувам критики към себе си, пишат ми защо не взе тази и тази позиция. Няма да взема страна и няма да вляза в никакви политически коментари, защото според мен са виновни всички политици за това, което виждаме като правосъдие, състояние на пътна инфраструктура и всичко, което ни обгражда", посочи Попов. 

Той подчерта, че неговата битка е за справедливост и е свързана с намаляване на жертвите по пътищата. "Тази битка неминуемо минава през съдебната система и прокуратурата, това не може някой да постигне дори с политически цели", добави Попов. 

Николай Попов отрече движението му да е политически проект и уточни, че това е гражданско движение, чиято цел е да притиска политиците. "Или трябва да бъдат притискани с протести, или по друг начин, с медии", смята още бащата на Сияна. 

Настоява за реформи

"Настояваме да има реформа в правораздаването, която е свързана с прекратяване на тази практика за такива подобни решения". 

Според него трябва да има в закона "пътно убийство", за да не се налага родителите да слушат как са убили детето им в продължение на 20 заседания. Попов изрази недоволство и от промените в Закона за движение по пътищата, които поставят под заплаха от затвор участници в катастрофи, за които нямат вина. Той даде пример - ако спукаш гума и стане по-тежка катастрофа, с какво си виновен, че да ходиш в затвора - ОЩЕ: Манипулирана автоекспертиза? Вещото лице по делото "Сияна" се скри, изплуваха нови твърдения за зависимости (ВИДЕО)

