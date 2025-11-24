Местят Благомир Коцев днес от София във Варненския затвор

Местят днес кмета на Варна Благомир Коцев от София във Варненския затвор. Отлично информирани източници съобщиха за Actualno.com, че съдебният конвой с Коцев към часа 11.30 вече е потеглил към Варна. От съображения за сигурност обаче отказаха да кажат точния час на тръгването и маршрута на конвоя. Утомнено беше, че с официална молба е поискано условията в превозното средство да са по-добри - да има предпазен колан и отопление. С решение отпреди десетина дни, потвърдено и от Върховния касационен съд (ВКС), делото му беше прехвърлено във Варненския окръжен съд. Там разпределената на случаен принцип съдия Светла Даскалова на 27 ноември ще разгледа мярката за неотклонение на Коцев. Мярката за неотклонение “задържане под стража“ може да бъде смекчена на “домашен арест“ или “парична гаранция“.

Остана кмет на Варна, засега

Припомняме, че вчера Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна отложи решението си дали да прекрати кметските му пълномощия.

Комисията не реши нищо, гласува само точка единствена да поиска допълнителни документи, които да изяснят каква отпуска е ползвал Коцев. Решението беше взето с 20 гласа “за“ и 7 “против“. Предстои ново заседание на ОИК Варна.

Ден преди заседанието на ОИК Варна ръководството на ГЕРБ призова своите общински съветници да гласуват против прекратяването на мандата на Коцев.

Снимка БГНЕС

Лидерът на партията Бойко Борисов се мотивира, че “не искал служебни победи“. Тома Биков от ГЕРБ от своя страна каза, че предпочитат да спечелят Варна на избори.

Работата на комисията в неделя беше съпроводена от поредни граждански протести с искане за освобождаване на Коцев, който повече от четири месеца е в ареста по обвинение в корупционни престъпления.

