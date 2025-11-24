С опасност за живота: Тежка катастрофа изпрати млада жена в болница

Жена на 39 години от Варна е с опасност за живота след тежка катастрофа на пътя Варна - Добрич. Тя е била пътничка в автомобил и е настанена в реанимация, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР, цитирани от Нова телевизия.

Още: Катастрофа в София: Пострадал е 19-годишен

Лека кола е навлязла в насрещната лента и блъснала движещата се в нея друга кола. Вследствие на удара е пострадало цялото семейство, което е било в ударения автомобил. Водачът е с фрактури на шийни прешлени и на опашна кост, съпругата му е със съчетани травми и в критично състояние.

Двете им деца са без сериозни увреждания, но оставени за наблюдение в неврохирургия. Срещу виновния шофьор, предизвикал ПТП-то и който е с контузия на главата, е образувано досъдебно производство. Причините, довели до инцидента, са в процес на изясняване.

Още: Автомобил помете трудноподвижен пешеходец в София (ВИДЕО, 18+)