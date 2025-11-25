На фона на дипломатическия скандал: Японският премиер обсъди отношенията си с Китай с Тръмп

Японският премиер Санае Такаичи и президентът на САЩ Доналд Тръмп обсъдиха отношенията с Китай по време на телефонен разговор, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Това е първият им разговор, откакто японският премиер предизвика сериозен дипломатически скандал с Пекин със свое изказване за Тайван. Отговорът на Такаичи на въпрос в парламента, че хипотетична китайска атака срещу Тайван би могла да предизвика военна реакция от страна на Япония, предизвика яростна реакция от страна на Пекин, която включваше бойкот на пътуванията до Япония.

Китай смята Тайван за част от своята територия и не изключва използването на сила, за да установи контрол над острова. Правителството на острова отхвърля претенциите на Пекин и настоява, че само народът на Тайван може да реши своето бъдеще.

Китайският президент Си Цзинпин каза на Тръмп в телефонен разговор, че "връщането на Тайван в Китай" е ключова част от визията на Пекин за световния ред, съобщи официалната китайска информационна агенция Синхуа. Тръмп похвали напредъка в търговските преговори, но не спомена дискусиите със Си относно Тайван в публикация в Truth Social след разговора си с китайския лидер.

"Президентът Тръмп даде кратко обяснение за настоящото състояние на отношенията между САЩ и Китай", заяви Такаичи пред репортери след разговора си с Тръмп, но отказа да влезе в подробности.

Главният секретар на японския кабинет Минору Кихара заяви пред репортери на редовна пресконференция днес, че "стабилността на отношенията между САЩ и Китай е изключително важна за международната общност, включително за Япония".

"Президентът Тръмп спомена, че той и аз сме изключително добри приятели и че би се радвал да получи обаждане от мен по всяко време", каза още Такаичи.

Белият дом към момента не е отговорил на запитване за коментар относно разговора.

Междувременно премиерът на Тайван Чо Джун-тай заяви, че за 23-те милиона души на острова "връщане в Китай" не е опция.