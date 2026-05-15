Проверяват полицията в Габрово след масовия бой

Борбата с т.нар. улична престъпност е сред основните приоритети на МВР не само в Габрово, но и в други райони на страната, където се наблюдава ескалация на подобни случаи. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата от проруската партия "Възраждане" Димо Дренчев относно инцидента от 6 май на ул. "Митко Палаузов" в Габрово.

По думите му от 13 май в страната се провежда специализирана полицейска операция, насочена и срещу битовата престъпност. Демерджиев подчерта, че жандармерията ще бъде използвана активно за гарантиране на реда и сигурността в проблемни райони, а не само при протести и масови безредици.

Министърът съобщи, че е разпоредил комплексна проверка на Областната дирекция на МВР в Габрово, която ще бъде извършена от Инспектората на министерството. След приключването ѝ резултатите ще бъдат оповестени публично.

Демерджиев припомни, че на 6 май в 23:23 часа чрез телефон 112 е подаден сигнал за сбиване между две групи на ул. "Митко Палаузов" в Габрово. На място първоначално са изпратени три полицейски екипа, а впоследствие са се включили и служители на "Криминална полиция" към Областната дирекция на МВР.

По случая са установени всички участници, както и причината за конфликта. Две пълнолетни лица от ромски произход са били задържани за срок до 24 часа.

Според информацията на МВР конфликтът е възникнал между две съседски групи. Първата група, която според министъра е започнала агресията, живее отскоро в района и е настанена в общински жилища.

"Знаете кой настанява хората в общинските жилища и по какъв ред става това", коментира Демерджиев, като уточни, че това е в правомощията на кмета на Община Габрово.

По думите му хората са настанени в жилищата преди около девет месеца, като официално на адреса се водят само баба и внучка, а останалите участници в инцидента твърдели, че са били на гости.

В сбиването от първата група са участвали седем души от ромски произход. Втората група включвала петима души - лица от български и турски произход, две семейства, които живеят в съседни собствени жилища от около десет години.

При инцидента са пострадали двама пълнолетни, получили леки телесни повреди, както и 16-годишен младеж, който е с порезна рана на кутрето на дясната ръка.

По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Районната прокуратура в Габрово. Към момента като обвиняем е привлечен един човек, а тече и процедура по определяне на мярка за неотклонение "домашен арест".

След инцидента в социалните мрежи ескалира напрежение, а в Габрово се проведоха и различни форми на протест. Демерджиев заяви, че веднага след встъпването си в длъжност е разпоредил изпращането на екипи на жандармерията в района.

По думите му част от служителите патрулират пеша съвместно с полицаи от Районното управление в Габрово и Областната дирекция на МВР, а други остават в готовност наблизо при евентуална ескалация.

"Слава Богу, такава не възникна", посочи министърът по повод протестите.

МВР и протестите

Той подчерта, че МВР няма да възпрепятства граждански протести.

"Имаше апели да препятстваме гражданите да протестират. Не очаквайте МВР да прави това. Нашата задача е да охраняваме обществения ред и да предотвратяваме инциденти по време на протестите", заяви Демерджиев.

Министърът каза още, че са проведени разговори с всички заинтересовани страни, а на 11 май на място е бил изпратен и главният секретар на МВР. Според него предприетите мерки вече дават резултат.

По повод сигнали за силна музика в района Демерджиев съобщи, че в МВР се обсъждат нови мерки и механизми за контрол. По думите му министерството ще търси координация с други институции и техническа възможност за установяване на нарушенията и изземване на устройствата, от които се излъчва шумът.