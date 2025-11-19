Денков: Благо Коцев и Никола Барбутов са изтезавани от двама психопати в "карцера"

"Изтезанията, на които са подложени кметът на Варна Благомир Коцев и зам.-кметът на София Никола Барбутов в „карцера“ - на студ и сред болести, не са просто част от политическата саморазправа с неудобните за Делян Пеевски и Бойко Борисов. Те доказват, че държавата се управлява от двама психопати, загубили всякаква мярка по пътя към личните си цели. Без да им пука нито за България, нито за гражданите й".

Това написа заместник-председателят на "Продължаваме промяната" и бивш министър-председател Николай Денков във Фейсбук. Затова утре, 20 ноември, от 18 часа елате пред парламента в София, или пред Община Варна, или на площад „Съединение“ в Пловдив, призова Денков.

Не им пука, че Благо и Никола са зад решетките

Снимка: Николай Денков/Фейсбук

"Не им е достатъчно, че Благо и Никола са зад решетките повече от 5 месеца, без вина, без съд и присъда. Докато целият криминален контингент на „новото начало“ - наркодилъри, трафиканти, купувачи на гласове, е на свобода. Не им трепва от възмущението на Европа, от спрените европейски средства, от опасността да останем без чужди инвеститори заради последния доклад на ЕК за правосъдието у нас. Не им пука, че всички са против бюджета им за 2026 година. Той е част от сценария да ограбят и подчинят всички в своя полза", отчете зам.-председателят на ПП.

По думите му историята показва, че народите, допуснали такива чудовища да ги управляват като диктатори, плащат огромна цена – загуба на неизброими човешки животи, години наред мизерия и нещастие, мъчителна вина, която носят следващите поколения.

"Нищо не може да спре Борисов и Пеевски освен гражданското недоволство и откритото възмущение от всичко, което се случва. Но не в социалните мрежи, а на улицата. Това не е политически протест. Става дума за живота ни и времето изтича", посочи Денков.

