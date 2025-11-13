Пъдят с полиция от “Майчин дом“ възстановената на работа от ВКС д-р Георгиева

Възстановената от Върховния касационен съд (ВКС) на работа в “Майчин дом“ д-р Елена Георгиева е гонена с полиция от работното си място. Това съобщи самата тя с имейл до медиите. През октомври ВКС обяви окончателно за незаконосъобразно уволнението на анестезиолога от “Майчин дом“ д-р Елена Георгиева. От годината на нейното уволнение, 2023 г., в Actualno.com следим темата и ви припомняме, че д-р Георгиева беше уволнена от шефа на болницата проф. Иван Костов, след като самата тя подаде срещу него редица сигнали за корупция, конфликт на интереси и източване на здравната каса. На 13 октомври в предаването Студио Actualno д-р Георгиева каза, че има сведения от болницата, че връщането й на работа ще бъде възпрепятствано по всякакви начини.

Случилото се обаче, когато, в съответствие с разпореждането на съда, д-р Георгиева отива на работа в “Майчин дом“, надминава и нейните очаквания. Няколко пъти, в дните, в които се е явила на работа, по сигнал срещу нея са викани служители от 4 РПУ-София.

В първия случай полицаите, след края на работното й време, са я издирвали из цялата болница, защото в постъпилия сигнал се твърдяло, че тя няма право да бъде там.

Ще измете с нея операционната

През следващите дни тя успяла да покаже на служителите на реда съдебното решение, с което е възстановена на работа. Ето какво разказва д-р Георгиева:

“След представяне на документите и вземане на писмени сведения от мен, от адвоката ми и от колега, полицейските служители напуснаха болницата, тъй като установиха, че аз имам законното право да бъда на работното си място. С това опитите да бъда сплашена и изгонена от лечебното заведение не приключиха.

Ескалацията дойде на 12.11.2025 г., когато беше извикана цяла група от 4 РУ, а срещу мен беше проявена физическа и вербална агресия от служител на администрацията и от лице, което ръководи една от клиниките.

След заплаха, че с мен ще бъде изметена операционната и викове да се махам, защото въпросното лице, което по морални причини отказвам да наричам “колега“, можело да си прави каквото иска в тази болница и нямало да му нареждат “тъпите“ съдии (всичко това пред свидетели),

тъй като той имал личен мотив срещу мен, аз прецених, че оставането на територията на болницата вече би представлявало реална опасност за живота и здравето ми. Поради това помолих полицейските служители да ме придружат, докато не напусна сградата.“

Отново ще си търси правата

Отделно на видеозапис, направен от д-р Георгиева, с който Actualno.com разполага, се вижда и чува как охранител от болницата й казва, че има заповед “от шефа“ да не я пуска да влезе.

Д-р Георгиева припомни, че за двете години и половина, докато се е разигравала сагата в “Майчин дом“, е осъдила изпълнителния директор по над 10 дела.

Сега възнамерява отново по законов път да потърси правата си срещу него и срещу хора от обкръжението му, проявили физическа и вербална агресия към нея през последните дни.

Накрая припомняме, че проф. Иван Костов беше завел срещу нея дело за клевета с иск за 15 000 лв. Съдът обаче изпрати по това дело питане до Съда на ЕС в Люксембург дали става дума за дело-шамар за сплашване на сигналоподател.

