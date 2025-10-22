"Работи се по всички версии": Даниел Митов за побоя над прокурор

Работи се по всички версии. Всичко, което е трябвало да се каже, е казано. Оттук нататък само прокуратурата може да даде разрешение да се разпространяват детайли. Следствието тече и всички следствени действия, които трябва да бъдат извършени, се извършват. Това заяви вътрешният министър Даниел Митов относно нападението с чук над бившия зам.-градски прокурор на София Иво Илиев.

ОЩЕ: В нападението с чук се вижда символно връщане към старите престъпни групи: Експерти с коментар за бития прокурор

По думите му всички действия, които могат и трябва да бъдат извършвани по оказване на Министерството на правосъдието, се изпълняват.

Относно идеята да се сложат металдетектори на входовете на училищата, след като вчера дете рани с нож свой съученик, Митов заяви, че подобен тип мерки едва ли биха могли да бъдат ефективни.

На въпрос подкрепя ли идеята за лицево разпознаване с камери в моловете, той отговори, че такава тема е била поставена, но трябва законодателство. "Това е много трудно разрешим въпрос. Има европейско и българско законодателство, което не позволява подобен тип технология да бъде ползвана за такива цели", обясни той.

Силовият министър откри конференцията на Европол "От клик до престъпление: разследването на престъпления срещу интелектуалната собственост в дигиталната ера". "България показва стабилен прогрес в борбата с престъпленията, свързани с интелектуална собственост", отчете Митов.

Той беше питан и за интервщто, което даде за британския вестник "The Times". "Никой няма нищо против миграцията, но тя трябва да е законна", подчерта Митов. Припомняме, че в интервюто си за изданието той заяви, че режимът на диктатора Владимир Путин работи с трафиканти, за да залее Европа с нелегални мигранти. ОЩЕ: Митов пред The Times: Руски шпиони работят с групи за трафик на хора през България