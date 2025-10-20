Митов пред The Times: Руски шпиони работят с групи за трафик на хора през България

Руски разузнавачи имат връзки с мрежи за трафик на хора, действащи през България. Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов в интервю за британския вестник The Times. По думите му българските власти разполагат с доказателства за директни контакти между руските служби за външно разузнаване и престъпни групи, които подпомагат нелегални мигранти да се установяват в Европа.

"Притокът на нелегална миграция е инструмент, използван от враждебни режими за дестабилизиране на Европейския съюз и Обединеното кралство", заяви Митов.

Според него руски агенти подпомагат трафикантите при откриване на слабости по външните граници на ЕС – включително на българо-турската граница – и насочват мигрантите как да използват системите за убежище, за да избегнат депортиране.

Вътрешният министър ще участва тази седмица в среща на европейските си колеги в Лондон, посветена на проблемите с нелегалната миграция по Балканския маршрут.

Роля на неправителствени организации

Митов посочи, че част от неправителствените организации също имат участие в процеса.

"Това са неомарксистки групи, които оправдават действията си с философски и идеологически аргументи. Те вярват, че всички бедни хора по света трябва да се съберат и да се заселят тук, където има пълна свобода на движение и липса на граници", каза той.

В публикацията на The Times се споменават две организации – No Name Kitchen, активна по миграционните маршрути на Балканите, Средиземно море и Сахел, и Mission Wings – благотворителна организация, базирана в България.

"Имаме предизвикателства при работата с такива структури. Те вероятно несъзнателно съдействат на операции на враждебни държави и престъпни мрежи, които незаконно превеждат хора в ЕС и Обединеното кралство", уточнява Митов.

Министърът допълни, че у нас вече се водят разследвания срещу заподозрени лица. В някои от организациите участват и непълнолетни доброволци, които може дори да не осъзнават, че действията им са в нарушение на закона.

Той предупреди и онези, които възнамеряват да помагат на мигранти на българо-турската граница, че ги очакват сериозни глоби и затвор, ако бъдат заловени.

Отговорът на организациите

От Mission Wings категорично отхвърлиха обвиненията.

"Нито нашата организация, нито нашите служители са участвали в спасителни операции с мигранти или бежанци на българските граници. При всеки сигнал за бедстващи хора сме уведомявали МВР и националния телефон 112, като винаги сме съдействали на властите", заявяват от организацията.

Те определят обвиненията в сътрудничество с престъпни мрежи като "абсурдни" и подчертават, че последователно се противопоставят на незаконните опити за преминаване на граници.

Подобна позиция изразяват и от No Name Kitchen:

"Вече близо десет години работим в пълно съответствие с вътрешното и международното право. Както Европейската комисия заяви пред българските власти – хуманитарната помощ не е престъпление. Оставаме ангажирани с законните действия и защитата на човешките права по границите на Европа."