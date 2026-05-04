Разследват разлива на опасни пестициди в Свищовско

04 май 2026, 10:55 часа 231 прочитания 0 коментара
Снимка: БАБХ
Служители на полицейското управление в Свищов разследват случай на замърсяване с пестициди на почвата и подземните води в село Вардим. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново, цитирани от БТА.

Работата по случая е започнала в неделя, след сигнал на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), че при проверка на голям земеделски холдинг, служителите на агенцията са констатирали разлив в почвата на опасни препарати за растителна защита край населеното място, допълниха от дирекцията.

БАБХ Пестициди разлив замърсяване
Спасиана Кирилова Редактор
