Пожар в Перник, открито е човешко тяло

04 май 2026, 11:16 часа 516 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пожар е възникнал в жилищен блок в Перник, открито е едно тяло. Това съобщиха от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“  – МВР, цитирани от  БТА.

В 6:51 ч. е получен сигнал за пожар в осеметажен блок в квартал “Изток“, който е възникнал на шестия етаж

На място са изпратени два пожарни автомобила и една автомеханична стълба с деветима пожарникари. Евакуирани са петима души

Към момента пожарът е овладян.

Тяло Перник Пожарна пожар
Спасиана Кирилова Редактор
