Пожар в Перник, открито е човешко тяло

Пожар е възникнал в жилищен блок в Перник, открито е едно тяло. Това съобщиха от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, цитирани от БТА.
В 6:51 ч. е получен сигнал за пожар в осеметажен блок в квартал “Изток“, който е възникнал на шестия етаж.
Още: Огромен пожар в Сливен: Пламна база за отпадъци (ВИДЕО)
На място са изпратени два пожарни автомобила и една автомеханична стълба с деветима пожарникари. Евакуирани са петима души.
Към момента пожарът е овладян.
Още: Пожар избухна в столичен мол (ВИДЕО)
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.