Пожар в Перник, открито е човешко тяло

Пожар е възникнал в жилищен блок в Перник, открито е едно тяло. Това съобщиха от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, цитирани от БТА.

В 6:51 ч. е получен сигнал за пожар в осеметажен блок в квартал “Изток“, който е възникнал на шестия етаж.

На място са изпратени два пожарни автомобила и една автомеханична стълба с деветима пожарникари. Евакуирани са петима души.

Към момента пожарът е овладян.

