Закана за убийство и побой: Два случая на домашно насилие в Шуменско

04 май 2026, 10:43 часа 361 прочитания 0 коментара
Два случая на домашно насилие над жени са регистрирани през почивните дни, съобщават от ОДМВР-Шумен. 43-годишен мъж от село Климент е задържан в полицейския арест след като отправил закана за убийство към 33-годишната си съпруга.

Това станало около 03:00 часа на 30 април след възникнал скандал в жилището им. След получения сигнал на адреса е пратен екип на РУ- Каолиново. Мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление.

Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 144 ал. 1 във вр. с ал.3 т. 3 от НК, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.

25-годишен мъж е задържан за домашно насилие. Около 22:00 часа на 1 май мъжът, родом от село Прелез нанесъл удари с ръка в жилище в Шумен на 33-годишна жена, с която живее на семейни начала.

За нанесена лека телесна повреда в условие на домашно насилие е задържан в полицейския арест в града. Образувано е досъдебно производство.

Домашно насилие побой полиция заплаха за убийство
Спасиана Кирилова Редактор
