Разследват сина на Атанас Бобоков за разпространение на наркотици

Синът на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, който в четвъртък беше задържан в Пампорово с наркотици, е в ареста за 24 часа. В неговия автомобил са били намерени 384 грама зелена тревна маса, реагираща при тестовете на канабис. Това съобщиха на брифинг окръжният прокурор Недко Симов и директора на ОДМВР в Смолян ст. комисар Цветан Цанков.

Подробностите

Според окръжния прокурор става дума за държане на наркотични вещества с цел разпространение в Пампорово. Марихуаната е открита в опаковки в автомобила, паркиран пред хотел в курорта. Канабисът е бил в различни опаковки, оставени на видни места в колата, разпръснати по седалките и пода. По-късно днес предстои да се издаде прокурорско постановление за привличане като обвиняем на задържания.

От държавното обвинение уточниха, че предстои да бъде преценено каква ще бъде мярката му за неотклонение.

Прокурор Симов заяви, че случайт е свързан с разпространение на наркотични вещества, съдейки от събраните по делото доказателства.

"Предвиденото за престъплението наказание е от 2 до 8 години лишаване от свобода и глоба от 5 000 до 20 000 лв.", каза окръжният прокурор, цитиран от БТА.