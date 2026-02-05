"Ще горят къщи, коли, каквото имат": Протест в Лом след освобождаването на обвинен в блудство

Жителите на Лом излязоха на протест, след като мъж, обвинен за блудство с деца, бе пуснат с мярка „подписка“. Мъжът е бил осъждан, но не се споменава за какво. Престъплението е извършено през последния ден на януари. Хората се заканиха и със саморазправа. "Ще горят къщи, коли, каквото имат", каза един от протестиращите, ако властите не вземат мерки и обвиненият не бъде задържан. Те настояват и да бъде изселен от града.

Родители на едно от потърпевшите деца разказва в ефира на bTV, че дъщеря им е разказала първо на майка си за случилото се. „Беше я страх да сподели с баща си и затова каза на мен. Много плачеше, много е уплашена, напикава се. Искаме справедливост. Като е на свобода може да направи нещо“, страхува се тя.

Друга майка сподели, че детето казало за случилото се първо на вуйчо си. „Веднага я заведохме на лекар и той установи какво се е случило“.

Хората споделят, че имат информация от полицаите, че той си е признал за действията. „И то за всички деца, не само за едно. И ние не разбираме как може да го пуснат, все едно не е извършил нищо лошо“, притеснява се друг жител на Лом.

Хората заплашват, че ще се стигне до безредици, ако мъжът не бъде задържан и да е в затвора.