Спряха нелегален цех за месо в Шуменско

Нелегален цех за месо е разкрит при съвместна проверка на служители на сектор “Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР – Шумен, ТД “Митница“ – Варна и ОДБХ – Шумен. Цехът се намира в обект в село Студеница, стопанисван от 61-годишен мъж. Установени са помещения, оборудвани с машини и съоръжения за преработка, консервиране и сушене на месо. В тях са открити около 1080 кг месо и месни продукти от различен вид, включително сурово месо, сушени колбаси, суджуци, филета и месни консерви. Още: Удар на БАБХ: Агенцията спря над 11 тона пипер с пестициди, иззе и 300 кг месни и млечни продукти

Установено е, че дейностите по преработка, консервиране и сушене на месото и производството на различни месни продукти са извършвани в помещения, които не отговарят на утвърдените стандарти и изисквания за този вид дейност. При проверката са установени и около 320 литра наливен алкохол с мирис на ракия и различен алкохолен градус, за които 40-годишният син на мъжа, който стопанисва помещенията заявил, че са негова собственост. Образувано е досъдебно производство. Установените месо и месни продукти са предадени за унищожаване в екарисаж в град Шумен. Още: Христанов за складовете с "мърша" в Монтанско: Политически чадър и години на безконтрол